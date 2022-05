Eintracht-Rangers, il pronostico della finale di Europa League

La finale di Europa League 2021/22 ha due protagoniste inattese. Si tratta di Eintracht e Rangers , pronte a darsi battaglia per alzare al cielo un trofeo dal sapore di storia per entrambe. Le quote sorridono ai tedeschi ma gli scozzesi, nel corso della competizione, si sono rivelati letali per le squadre di Bundesliga .

Finale di Europa League, indovina il risultato di Eintracht-Rangers

C'è un esito ricorrente, scopri quale

Sia i tedeschi che gli scozzesi hanno raggiunto questo traguardo con merito. L’undici di Francoforte ha infatti fatto fuori, nell’ordine, Betis, Barcellona e West Ham mentre la compagine di Glasgow ha estromesso, prima il Borussia Dortmund e infine il Lipsia oltre a Stella Rossa e Sporting Braga.

Per entrambe la conquista dell’Europa League, oltre a garantire la presenza nella Champions del prossimo anno, rappresenta un traguardo che da tempo manca sia agli uni che agli altri.

Quanto al pronostico in senso stretto, detto che la finale in gara unica è apertissima ad ogni risultato si potrebbe provare a puntare sul “Goal”. Un esito che la formazione di Francoforte ha fatto registrare in tutte le sfide ad eliminazione diretta (tranne il ritorno della semifinale con il West Ham, vinto per 1-0) e che la squadra guidata da Van Bronckhorst ha invece collezionato in cinque delle otto gare, sempre ad eliminazione diretta, complessivamente disputate.