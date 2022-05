Sport Recife-CRB, statistiche e quote

Sport Recife-CRB, indovina il risultato e vinci

Lo Sport Recife può vincere, scopri la quota dell'1

Lo Sport Recife è retrocesso la scorsa stagione del Brasileirao, la prima divisione. La squadra allenata dal brasiliano Pozzo è partita col piede giusto avendo conquistato 15 punti nelle prime 8 giornate (4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta). Non solo, nelle tre gare interne finora giocate ha sempre vinto senza subìre neppure un gol.

Al contrario il CRB è attualmente penultimo con 7 punti raccolti in 8 partite giocate e, dato che spinge il pronostico dalla parte dello Sport, ha perso le quattro trasferte disputate segnando un solo gol e subendone 9.

Con questi dati a disposizione le quote sono tutte per lo Sport Recife, l'1 vale mediamente 1.80 (non male). In alternativa ci sta prendere in considerazione la combo 1X + Under 3,5.