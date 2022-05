Quote Roma-Feyenoord, scommesse, pronostico e statistiche

C'è un'italiana in finale di coppa e a questo atteso appuntamento manca sempre meno. Mercoledì a Tirana (ore 21.00) la Roma di Mourinho contende al Feyenoord la prima edizione della Conference League . Da tempo sono disponibili le quote su questa partita , ecco cosa dice la lavagna a tale proposito.

Finale Roma-Feyenoord, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Dessers contro Abraham, scopri le quote sui marcatori

I quotisti attribuiscono alla Roma i galloni di favorita, al 90' l'1 giallorosso vale circa 2.35 mentre gli olandesi vincenti al 90' si giocano mediamente a 3.00. Un pareggio, che rimanderebbe il verdetto ai supplementari, vale 3.40 volte la posta.

Tiene banco anche la sfida nella sfida tra i due migliori marcatori del torneo, Dessers (10 reti) e Abraham (9), reduce dalla doppietta contro il Torino.

Una rete del centravanti giallorosso nella finale (soli tempi regolamentari) è proposta a 2.75 mentre il sigillo della punta olandese si gioca a 3.50.

Tante ovviamente le tipologie di scommessa disponibili per partite speciali come questa. Per citarne un paio, un "Corner nei primi 10 minuti" (a 1.45) e "Almeno un rigore sbagliato" che viene bancato a 8.