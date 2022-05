Dresda-Kaiserslautern, le quote dello spareggio

Campionati finiti... ma non del tutto. Ultimi verdetti in arrivo dagli spareggi in programma questi giorni. In Germania il match di ritorno Dresda-Kaiserslautern stabilirà se i padroni di casa il prossimo anno giocheranno ancora in Zweite Liga, la seconda divisione tedesca, oppure se cederanno il posto al Kaiserslautern, nobile decaduta del calcio tedesco.