Copa Sudamericana, il pronostico di Santos-Banfield

Copa Sudamericana , nel Gruppo C il programma della sesta giornata della fase a gironi prevede il confronto tra il Santos e il Banfield . La compagine brasiliana al momento è prima con 10 punti seguita dall' Union Calera a quota 8. In terza posizione si trova l' Universidad Catolica a 5, chiudono gli argentini a 4.

Poche reti nell'aria, scopri il pronostico

Tutto si può dire tranne che siano due squadre votate all'attacco. Nelle prime cinque giornate della fase a gironi sia il Santos che il Banfield hanno stretto una forte amicizia con l'Under 2,5. I primi della classe con 6 gol all'attivo e 4 al passivo hanno fatto registrare l'Over 2,5 solamente contro l'U. Catolica (3-2). I brasiliani poi nelle restanti 4 gare hanno sempre chiuso i propri incontri con il Multigol 1-2 al novantesimo.

Capitolo Banfield, gli argentini come i brasiliani non hanno mai terminato un incontro a reti bianche, sempre 1 o 2 gol presenti al triplice fischio dell'arbitro. Con questi numeri è lecito provare ancora una volta l'Under 2,5 al termine del secondo tempo.