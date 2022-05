Flamengo-Sporting Cristal, analisi e pronostico

Copa Libertadores in primo piano con le partite dell'ultima giornata della fase a gironi . Le 32 squadre sono state suddivise in 8 gironi in cui le prime due si qualificano agli ottavi, le terze si qualificano per la Copa Sudamericana . Nel gruppo H si gioca Flamengo-Sporting Cristal , un testacoda con i brasiliani già qualificati e i peruviani a caccia, in extremis, del terz'ultimo posto (occupato dall' Universidad Catolica ).

Copa Libertadores, indovina il risultato di Flamengo-Sporting Cristal

Quota popolare per il segno 1, scopri le possibili alternative

Il Flamengo di Paulo Sousa ha conquistato solo 9 punti nelle prime 7 giornate di Brasileirao ma in Copa Libertadores ha fatto ampiamente il suo dovere: 13 punti raccolti nelle prime 5 partite e primo posto assicurato. Lo Sporting Cristal non può più qualificarsi agli ottavi della competizione ma può ancora chiudere terzo (scavalcando l'Universidad Catolica che ha due punti in più e chiuderà con gli argentini del Talleres Cordoba).

Da vedere se il Flamengo avrà motivazioni sufficienti in questa sfida, finora Gabriel Barbosa e compagni in casa hanno segnato 3 gol sia all'Universidad che al Talleres.

Per le quote il segno 1 non è comunque in discussione e vale solo 1.10. Over 2,5 e Multigol Casa 2-4 potrebbero essere un paio di alternative più convenienti.