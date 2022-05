Palmeiras-Deportivo Tachira, le quote sorridono ai brasiliani

Indovina il risultato esatto di Palmeiras-Deportivo Tachira e vinci!

Match a senso unico, scopri il pronostico

Per le quote non sembra esserci partita, il Palmeiras con 21 reti realizzati e soltanto due subite ha sempre conquistato i tre punti nelle prime cinque giornate del Gruppo A. Da segnalare che la compagine brasiliana, ad esclusione dell'1-0 inflitto in casa all'Emelec, ha sempre segnato almeno tre gol in ogni singola partita.

Il Deportivo Tachira sa che con una sconfitta potrebbe "retrocedere" in Copa Sudamericana (l'Emelec dovrebbe comunque battere l'Indipendente Petrolero fanalino di coda del Gruppo A), difficile la doppia chance X2 ma può starci senza dubbio il Goal, esito uscito nelle prime due trasferte disputate dai venezuelani in questa competizione.