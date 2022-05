Copa Sudamericana, il pronostico di Independiente-Ceara

Independiente-Ceara, fai il tuo pronostico

Independiente costretto a vincere, scopri la quota dell'1

Per l'Independiente non sarà facile qualificarsi agli ottavi al posto del Ceara: deve infatti battere i brasiliani e far registrare una miglior differenza reti che al momento è +14 per il Ceara (15 gol fatti e 1 subìto) e +11 per l'Independiente (13 reti realizzate e 2 al passivo).

A fare la... differenza tra le due sudamericane al momento è il match dell'andata che ha visto il Ceara imporsi col risultato di 2-1 al termine di un match che ha regalato ben due espulsioni e un'autorete.

Per le quote l'Independiente parte favorito, l'1 vale circa un raddoppio. Come pronostico occhio alla combo 1X + Over 1,5.