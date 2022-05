Atletico Pr-Caracas, quota popolare per il segno 1

Atletico Pr-Caracas, fai il tuo pronostico

I brasiliani hanno un conto in sospeso con i boliviani

I boliviani hanno vinto solo una volta in questa fase a gironi... proprio contro l'Atletico, strapazzato 5-0 a La Paz, ambiente tradizionalmente ostico per tutti. E il Caracas ha saputo approfittarne alla grande.

Ora, però, si replica a campi invertiti e il fattore campo stavolta può dare una mano alla squadra di Scolari, che nelle due precedenti gare interne ha battuto 1-0 il The Strongest (Bolivia) e 2-0 il Libertad (Paraguay).

Va detto che anche un pareggio basterebbe all'Atletico per avere la certezza di un posto negli ottavi ma per le quote sarà segno 1 (vale intorno all'1.20). Probabile che i brasiliani vogliano vendicare l'ulimiazione subìta in Bolivia. Da tener presente, in quest'ottica, la combo 1 + Over 2,5.