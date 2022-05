Libertadores, pronostico ok per il Boca contro il Deportivo Cali

A Buenos Aires sarà... battaglia in tutti i sensi. Il Boca Juniors ospita il Deportivo Cali nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di Copa Libertadores . La squadra di Sebastiàn Battaglia deve vincere per evitare la "retrocessione" in Copa Sudamericana . Lotta serrata nel gruppo E a 90 minuti dal termine con i colombiani a quota 8 punti insieme al Corinthians , poi c'è il Boca a 7 l'Always Ready (Bolivia) chiude con 4 punti.

Boca Juniors-Deportivo Cali, indovina il risultato

Quote ok per gli argentini, ecco una combo da provare

Come detto in precedenza è una gara da vincere per Darìo Benedetto e compagni, che nelle 5 partite del girone hanno segnato 4 gol subendone 5: per loro, finora, sempre Under 2,5 e 4 somma gol 2.

Il Deportivo Cali ha segnato 7 gol incassandone 3, tutti in trasferta. Un pareggio qualificherebbe i colombiani alla fase successiva, probabile che si metteranno sulla difensiva a Buenos Aires.

Per le quote è un match a senso unico con il Boca favorito a 1.40, come pronostico si può provare il segno 1 + il Multigol 2-5.