Oriente Petrolero-Fluminense, il pronostico del match

Fai ora i tuoi pronostici!

Fluminense all'attacco, scopri il pronostico

L'impresa della Fluminense non sarà semplice, per qualificarsi agli ottavi di finale ha bisogno di vincere questo incontro con almeno sei gol di scarto e sperare che Junior-Union Santa Fe finisca in parità. In tal caso in virtù di una miglior differenza reti rispetto all'Atletico Junior si posizionerebbe in prima posizione.

L'Oriente Petrolero ha incassato 13 reti in 5 gare, da provare senza dubbio la "combo" che lega il successo della Fluminense all'Over 1,5.