Tombense-Bahia, pronostico e statistiche

Riflettori puntati sul campionato cadetto brasiliano. Il Bahia , terzo in classifica, dopo aver battuto per 2-1 il Ponte Preta va a caccia di conferme sul campo del Tombense fanalino di coda.

Bahia favorito ma... scopri il pronostico

Le quote pendono leggermente dalla parte della squadra ospite ma numeri alla mano non si possono di certo escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco. Il Tombense è ultimo ma non ha mai perso nelle prime quattro gare disputate in casa. La compagine rossobianca davanti al proprio pubblico ha sempre pareggiato per 1-1 contro Operario, Cruzeiro, Vasco e Garani.

Il Bahia in trasferta viaggia alla stessa media punte del Tombense in casa (uno a partita). Alvarenga e compagni però a differenza dei loro avversari con solamente due reti realizzate e tre subite hanno già perso in due occasioni. Il match si preannuncia equilibrato e non si può escludere l'Under 2,5 al novantesimo.