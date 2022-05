Pronostico Goias-Bragantino, c'è aria di Under 2,5

L'ottava giornata del Brasileirao si apre sabato alle 21.30 (ora italiana) con il match tra il Goias e il Bragantino . Due formazioni separate da un punto in classifica (9 punti per il Bragantino, 8 per il Goias) e che hanno vinto solo due degli ultimi dieci match disputati tra campionato e coppe varie.

Goias-Bragantino, fai il tuo pronostico sul match del Brasileirao

Cinque Under 2,5 di fila per il Bragantino

In campionato Goias e Bragantino hanno giocate 7 partite vincendo due volte a testa. Il Goias in casa ha saputo tener testa a compagini come Atletico Mineiro, Santos e Palmeiras, conquistando sempre almeno un punto.

Il Bragantino è reduce da 5 Under 2,5 di fila e le possibilità che la serie arrivi a sei sono concrete, anche per i quotisti. Nessuna di loro ha ancora mai pareggiato 0-0 che, curiosità, è proprio lo score con cui si è chiuso il precedente dello scorso campionato andato in scena a Goiania.