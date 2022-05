Pisa-Monza: quote, pronostico e statistiche

I riflettori sono tutti puntati sull’ Arena Garibaldi di Pisa dove domenica sera andrà in scena il ritorno della finale playoff di Serie B. Si riparte dal 2-1 per il Monza ma ci sono almeno altri 90 minuti da giocare. Al termine di questo incontro soltanto una squadra potrà festeggiare la tanto sognata promozione in Serie A.

Statistiche a confronto

Il Pisa entrerà in campo con la consapevolezza di poter soltanto vincere. Il club toscano, a differenza di quello lombardo, dopo aver perso all’andata non potrà concedersi il “lusso” di pareggiare. Numeri alla mano non si può di certo escludere la possibilità che questo incontro termini con il segno 1 al triplce fischio dell’arbitro. La squadra allenata da Luca D’Angelo in questo campionato (playoff compresi) ha perso solamente una volta in casa, precisamente alla 19ª giornata contro il Frosinone (1-3). I nerazzurri nelle restanti 19 gare interne disputate hanno fatto registrare 11 vittorie e 8 pareggi. Berra e compagni grazie a una super difesa di ferro (solo 13 reti subite in casa) sono riusciti a non subire gol in 11 delle 20 partite disputate davanti al proprio pubblico.

Andamento piuttosto altalenante per il Monza in trasferta. Il club allenato da Giovanni Stroppa lontano dai lidi amici con 25 reti all’attivo e altrettante al passivo è riuscito a rimanere imbattuto in 13 match su 20 (7 vittorie e 6 pareggi).

Con il Pisa in campo all’Arena Garibaldi difficilmente capita di assistere a una sfida che regali più di due reti al novantesimo. I toscani in casa hanno fatto registrare l’Under 2,5 in 14 gare su 20 (8 di queste sono terminate anche Under 1,5). Questa curiosità però va in controtendenza con il risultato degli ultimi tre precedenti stagionali. L’unico Pisa-Monza, andato in scena il 21 settembre scorso si è concluso con la vittoria dei nerazzurri per 2-1. A campi invertiti invece il Monza è riuscito ad avere la meglio sul Pisa in entrambe le occasioni (2-1 per i lombardi sia il 19 febbraio che il 26 maggio). Anche in questo incontro non si può escludere il Multigol 2-3 al termine della seconda frazione di gioco.