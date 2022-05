Santos-Palmeiras, il pronostico del match

Il big match dell'8ª giornata del campionato brasiliano è senza dubbio Santos-Palmeiras . La sfida in programma all' Estadio Vila Belmiro mette a confronto due squadre separate in classfica da un solo punto. I padroni di casa sono sesti con 11 punti mentre gli ospiti occupano la seconda posizione a quota 12.

Show in vista al "Vila Belmiro", scopri il pronostico

La partita promette spettacolo, da una parte la squadra cha ha conquistato più punti di tutti in casa (10 in 4 gare) mentre dall'altra c'è il club che vanta la miglior difesa esterna del campionato (solo 1 gol subito in 3 match). Il Santos davanti al proprio pubblico però ha già dimostrato in più occasioni di saper colpire (con 9 reti viaggia a una media di 2,25 gol a partita) quindi nonostante la difesa di ferro del Palmeiras sembra opportuno provare il Multigol Casa 1-2 al triplice fischio dell'arbitro.