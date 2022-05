Seattle-Charlotte, match da 1 per le quote

Seattle-Charlotte, fai il tuo pronostico

Due formazioni che segnano poco

Seattle è ultimo insieme a Kansas City in Conference Ovest con sole 11 gare giocate (13 punti in classifica). Charlotte ha 16 punti in Conference Est ma con 13 partite alle spalle. Dunque, entrambe hanno ancora tempo per entrare in zona playoff nonostante un avvio di stagione non esaltante.

Come detto le quote sorridono a Seattle ma il dato che più colpisce è che siamo in presenza di due squadre che segnano piuttosto poco.

Come pronostico, quindi, si può optare per il Multigol Casa 1-2 ipotizzando Seattle a segno minimo una, massimo due volte.