Campionato Primavera, il pronostico di Roma-Inter

In una giornata avara di avvenimenti calcistici spicca però una “ finale ”. Già, perchè il Campionato Primavera assegna lo Scudetto e non sarà una sfida come le altre. Al Mapei Stadium la Roma di Alberto De Rossi affronta l’ Inter di Cristian Chivu , che in semifinale playoff ha compiuuto un autentico miracolo contro il Cagliari .

Finale scudetto Roma-Inter, fai il tuo pronostico

Può starci il Multigol 2-3, scopri le quote

A giocarsi il titolo di categoria arrivano le prime due classificate della regular season. La Roma, capolista con 71 punti ottenuti in 34 partite (21 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte), sfida i nerazzurri che hanno chiuso al secondo posto il campionato (64 punti frutto di 18 successi, 10 pareggi e 6 ko). Da aggiungere che le due giovani compagini hanno subìto gli stessi gol, 33, con i giallorossi a segno 4 volte in più rispetto ai nerazzurri: 64 contro 60.

Opportuno dar conto dei due precedenti stagionali tra le due compagini. Successo giallorosso in trasferta per 1-0 con gol su rigore di Riccardi, vantaggio preservato nell’occasione da un superlativo Mastrantonio. Al ritorno invece un gol a testa... e un’espulsione nelle fila della Roma mentre all’andata ce ne erano state addirittura tre!

Al Mapei Stadium ecco il match che vale un’intera stagione. In caso di parità al 90’ verranno disputati supplementari ed eventualmente calci di rigore. Supplementari che sono serviti in semifinale all’Inter per preservare il 3-3 conquistato in rimonta contro il Cagliari (nerazzurri qualificati per la finale grazie al miglior piazzamento in campionato).

La Roma, invece, ha piegato la resistenza della Juve con un gol per tempo. In ogni finale che si rispetti la posta in palio è alta e non sempre lo spettacolo vince sulla prudenza.

Nonostante questo le quote hanno pochi dubbi sul fatto che al Mapei si vedranno almeno tre reti al 90’. I precedenti sopra citati, oltretutto, sono stati caratterizzati dall’Under 2,5.

Come pronostico, quindi, si può optare per una “via di mezzo”: ovvero, il Multigol 2-3 a 2.10 oppure il Multigol 2-4 a 1.50.