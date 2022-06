Nations League, il pronostico di Repubblica Ceca-Svizzera

Inizia l'avventura in Nations League di Svizzera e Repubblica Ceca . Due outsider che proveranno a dar fastidio alle favorite Portogallo e Spagna nel gruppo 2 della Lega A . Chi termina il mini girone al primo posto vola alle fasi finali, chi chiude al quarto posto retrocede in Lega B.

La Repubblica Ceca è stata promossa dalla Lega B di Nations League nell'ultima edizione disputata mentre la Svizzera ha chiuso al terzo posto il gruppo 4 della Lega A alle spalle, nell'ordine, di Spagna e Germania.

Svizzera però qualificata al Mondiale a differenza dei cechi, eliminati dalla Svezia nelle semifinali playoff. Le due nazionali non scendono in campo dal 29 marzo quando Soucek e compagni pareggiarono 1-1 contro il Galles e gli elvetici non andarono oltre l'1-1 contro il Kosovo.

A Praga la Repubblica Ceca ha le carte in regola per ottenere un risultato positivo. Da provare il Multigol Casa 1-2 a 1.60 oppure il Goal.