Slovenia-Svezia, il pronostico dell'incontro

Anche Slovenia e Svezia sono pronte a disputare la prima gara del Gruppo 4 della Nations League "B". Entrambe le Nazionali non essendo riuscite a qualificarsi al prossimo Mondiale proveranno in questa competizione a regalare una "piccola gioia" ai propri tifosi.

Gli scandinavi partono favoriti, scopri il pronostico

Per le quote l'undici scandinavo parte leggermente favorito allo Stadion Stozice di Ljubljana. La Nazionale allenata da Janne Andersson dopo aver chiuso al secondo posto il Gruppo B (dietro solo alla Spagna capolista) non è riuscita a strappare il pass per Qatar 2022 a causa della sconfitta nello spareggio con la Polonia (2-0). Isak e compagni negli ultimi otto impegni ufficiali hanno fatto registrare tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, otto i gol all'attivo e altrettanti quelli al passivo (al 90').

Osservando il ruolino di marcia della Slovenia invece si nota subito che Kurtic e soci segnano e subiscono gol con estrema facilità. La Nazionale di Matjaz Kek ha sempre regalato l'Over 2,5 nelle precedenti cinque sfide che mettevano in palio i tre punti (10 reti fatte e 8 subite). Con questi numeri alla mano si può provare il Multigol Ospite 1-2 al triplice fischio dell'arbitro.