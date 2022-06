Nations League, il pronostico di Serbia-Norvegia

Allo Stadion Rajko Mitic di Belgrado la Serbia si appresta a ricevere la Norvegia . Le " Aquile Bianche " dopo essersi qualificate a Qatar 2022 (prime davanti al Portogallo nel Gruppo A di qualificazione) hanno tutte le carte in regola per disputare una buona Nations League .

Spettacolo in arrivo a Belgrado, scopri il pronostico

La Serbia è in gran forma, la Nazionale allenata da Dragan Stojkovic prima di perdere l'amichevole con la Danimarca (3-0) era riuscita a rimanere imbattuta per otto incontri consecutivi. Tadic e compagni in queste nove gare sono riusciti a mettere a segno la bellezza di venti reti, cinque delle quali portano la firma di Dusan Vlahovic, il grande assente di questo match.

Una Norvegia reduce dal 9-0 inflitto all’Armenia in amichevole è stata invece capace di realizzare 22 reti nelle precedenti nove partite disputate. Certo il fattore campo potrebbe dare una marcia in più alla Nazionale padrona di casa, piace la "combo" 1X più Over 1,5 al novantesimo.