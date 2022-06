Pronostico Croazia-Austria, occhio al risultato esatto

Croazia-Austria, fai adesso il tuo pronostico!

Croazia favorita, occhio al 2-0

Brozovic e compagni non hanno però steccato all’esame più importante, quello di qualificazione al Mondiale: girone chiuso al primo posto con 23 punti ottenuti in 10 partite, con 21 gol all’attivo e soli 4 al passivo.

Niente da fare invece per l’Austria che lo scorso 24 marzo è stata battuta 2-1 dal Galles (doppietta di Bale e gol di Sabitzer per gli autriaci), mancando così la qualificazione alla kermesse iridata in Qatar.

Le due nazionali tornano in campo a distanza di oltre due mesi, le incognite dunque non mancano. I numeri “dicono” che l’Austria ha sempre subìto gol nelle ultime 5 partite giocate mentre la Croazia, considerando l’esito dei soli tempi regolamentari, è imbattuta da 12 partite consecutive. L’ultimo ko risale a quasi un anno fa quando l’Inghilterra vinse 1-0 il primo match della fase a gironi degli Europei.

In questo incontro le quote sorridono alla nazionale croata, l’1 rende mediamente 2.05 volte la posta mentre il 2 austriaco arriva fino a 3.60.

Il talento è certamente un’arma in più per la selezione di Dalic, tra l’altro vice-campione del mondo. L’Austria però può fare affidamento sulle sue risorse, la mente corre al match degli ottavi di finale all’Europeo terminato 0-0 al 90’ con grandi brividi per gli Azzurri (gol annullato ad Arnautovic).

Morale, la Croazia ha le carte in regola per vincere ma ogni gara inaugurale può nascondere delle insidie. Quindi, anzichè orientarsi sull’1X2 finale è forse meglio guardare altrove. Il Multigol Casa 1-2 si gioca a 1.55, non sembra male anche la combo Over 0,5 Casa + Under 1,5 Ospite. Come possibile risultato occhio al 2-0, che con la Croazia in campo non si vede da ben 4 anni!