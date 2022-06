Belgio-Olanda, per le quote è match spettacolo

Belgio-Olanda, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Ok Goal e Over 2,5

Quella in programma allo stadio Re Baldovino promette di essere una sfida decisamente divertente.

A differenza dell’Italia vedremo entrambe le nazionali in Qatar in virtù della vittoria dei rispettivi gironi di qualificazione. Il Belgio ha ottenuto il primo posto collezionando 6 vittorie e 2 pareggi mentre l’Olanda ha disputato 10 partite vincendo 7 volte, pareggiando due gare e perdendo solo contro la Turchia (2-4).

L’Olanda merita rispetto anche per quanto fatto vedere nelle due amichevoli disputate a fine marzo contro Danimarca (4-2) e Germania (1-1). Due risultati che hanno allungato a 9 la striscia di imbattibilità di Dumfries e soci, che a Bruxelles possono trovare il gol per la decima partita consecutiva.

Goal e Over 2,5 sembrano quindi poterci stare, anche in “combo”, in un pronostico.