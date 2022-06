Ungheria-Inghilterra, statistiche e quote

Ungheria-Inghilterra, fai il tuo pronostico

L'Inghilterra può segnare almeno due gol, scopri la quota

Per Ungheria e Inghilterra è un deja vu. Le due nazionali erano nello stesso girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar e quindi c’è un doppio precedente tutto sommato recente di cui dar conto.

A Budapest la nazionale dei Tre Leoni vinse 4-0 calando il poker nella ripresa con 4 marcatori diversi. A Londra invece, a sorpresa, finì 1-1 con reti di Sallai su rigore e di Stones, sempre nel primo tempo.

La nazionale inglese non perde al 90’ da novembre 2020, ko per 2-0 in casa del Belgio in Nations League. Da lì in poi sono arrivate 17 vittorie e 5 pareggi e con questo ruolino di marcia risulta difficile ipotizzare che la corsa inglese finisca a Budapest.

Il segno 2 finale è inevitabilmente l'ipotesi più accreditata. In alternativa si può guardare in direzione dell’esito Over 1,5 Ospite (Inghilterra a segno almeno due volte) in lavagna a 1.65.