Nations League, il pronostico di Finlandia-Bosnia

Fai ora i tuoi pronostici!

Poche reti in vista al novantesimo, scopri il pronostico

La Finlandia a causa della sconfitta subita in casa contro la Francia (0-2) ha detto “addio” al sogno di partecipare al prossimo Mondiale di calcio. I “Gufi Reali” nelle otto gare valide per la qualificazione al torneo intercontinentale con dieci gol segnati e altrettanti subiti hanno fatto registrare tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Una delle tre Nazionali battute dalla squadra allenata da Markku Kanerva è stata proprio la Bosnia che nel Gruppo D ha raccolto solamente sette punti in otto partite (una vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte).

L’ultimo precedente andato in scena al Bilino Polje di Zenica si è concluso con il successo dei "Gufi Reali" per 3-1 (da sottolineare che la Finlandia ha giocato dal 37’ del primo tempo con l’uomo in meno a causa dell’espulsione di Jukka Raitala). A campi invertiti invece il testa a testa tra le due Nazionali è terminato in parità, 2-2 al triplice fischio dell’arbitro.

Osservando gli ultimi dodici risultati fatti registrare dalle due Nazionali si nota subito come entrambe abbiano terminato la bellezza di dieci incontri con al massimo due reti al novantesimo. Capito Goal/No Goal: prendendo in considerazione sempre le precedenti dodici partite disputate dalle due Nazionali si può affermare che Finlandia (con solamente sette reti all’attivo) batte Bosnia (due gol realizzati in più) 9 “No Goal” a 8.