Qualificazione ai Mondiali, il pronostico di Galles-Ucraina

Indovina il risultato esatto di Galles-Ucraina e vinci!

In palio la partecipazione al Mondiale, scopri il pronostico

Giunte ad un passo dal traguardo entrambe le Nazionali faranno di tutto per conquistare il pass per Qatar 2022. Il Galles con la recente sconfitta in Nations League contro la Polonia (2-1) ha fatto registrare, amichevoli comprese, il quinto Goal consecutivo. Un esito che ha risposto "presente" molte volte anche nelle recenti prestazioni fornite dall'Ucraina. La Nazionale allenata da Oleksandr Petrakov nelle ultime dieci partite disputate ha segnato e subito almeno una rete in nove occasioni, soltanto quattro di queste però sono terminate Over 2,5 (ben cinque i pareggi per 1-1). Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata, da provare sia Goal che il Multigol 2-3.