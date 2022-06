Svezia-Norvegia, occhio all'esito Goal

Nations League , Lega B , per Svezia e Norvegia è giunto il momento di disputare la seconda giornata del Gruppo 4. Nella gara d'esordio l'undici gialloblù ha battuto 2-0 la Slovenia mentre la Nazionale allenata da Stale Solbakken è riuscita a vincere sul campo della Serbia grazie a un gol di Haaland (1-0).

Entrambe le Nazionali "ritardano" lo stesso esito

Dando un rapido sguardo alle ultime sette gare ufficiali disputate dalla Svezia si nota subito che Kulusevski e compagni non abbiano mai fatto registrare nè il Goal nè l'Over 2,5. Soltanto un incontro è terminato sullo 0-0 mentre in tutte le altre partite sono sempre state segnate una o due reti.

Anche la Norvegia, considerando anche le sfide amichevoli, "ritarda" l'esito Goal da oltre cinque gare. Haaland e soci non segnano e subiscono almeno un gol nella stessa partita dal lontano 7 settembre 2021, un match casalingo vinto contro Gibilterra per 5-1.

Prima o poi tutti i "ritardi" sono destinati ad azzerarsi, ok il Goal al triplice fischio. I più prudenti possono provare il Multigol 2-4 al 90'.