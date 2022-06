Islanda-Albania, per le quote è probabile il No Goal

Nel gruppo 2 della Lega B di Nations League ci sono tre sole nazionali. La Russia, come è noto, è stata esclusa da tutte le competizioni. In questo girone le è stato assegnato il quarto posto che fa scattare automaticamente la retrocessione in Lega C. Per l’Albania si tratta quindi dell’esordio nel torneo mentre l’Islanda torna in campo a distanza di pochi giorni dal pareggio per 2-2 ad Haifa contro Israele.