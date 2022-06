Austria-Danimarca, pronostico "Multi chance"

Austria-Danimarca, indovina il risultato

Obiettivo primo posto in solitaria

Nelle qualificazioni Mondiali ebbe la meglio la Danimarca sia all'andata che al ritorno ma l'Austria di oggi si presenta con la convinzione di scrivere un finale diverso nel secondo match del girone di Nations League.

All'esordio di Rangnick sulla panchina austriaca un roboante 3-0 rifilato alla Croazia. Per le statistiche si è trattato del quinto Over 2,5 di fila e del quinto incontro consecutivo con l'Austria in gol nel secondo tempo.

La Danimarca ha superato in rimonta la Francia con una doppietta di Cornelius, quarto Over 2,5 nelle ultime cinque e conferma di una crescita costante dopo la semifinale raggiunta agli ultimi Europei e una trionfale campagna di qualificazione per il Qatar.

A Vienna le due squadre proveranno verosimilmente a superarsi per volare in solitaria in vetta al girone. Un esito Multichance come "X o Goal" sembra starci bene.