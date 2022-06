Nations League, il pronostico di Italia-Ungheria

Secondo impegno per la nazionale azzurra nella Lega A di Nations League . Dopo il pareggio per 1-1 contro la Germania l’Italia affronta l’ Ungheria , vittoriosa all’esordio contro l’ Inghilterra (1-0 con rigore di Szoboszlai).

L’Ungheria di Marco Rossi non è più una sorpresa. Agli Europei ha imposto il pareggio a Francia e Germania e ha chiuso in crescendo il suo girone di qualificazione ai Mondiali (niente pass per il Qatar) pareggiando con l’Inghilterra e battendo 2-1 in trasferta la Polonia.

E l’Italia? Reazione ci si aspettava dopo il flop con l’Argentina e reazione è stata. La capacità di ogni interprete di dare qualcosa in più ha fatto la differenza contro i tedeschi, ora devono arrivare conferme contro un avversario motivato e abituato alle “battaglie”. Insomma, Italia favorita ma non sarà una passeggiata.

