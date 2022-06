Belgio-Polonia, le quote sorridono ai Diavoli Rossi

Belgio-Polonia, fai il tuo pronostico

Belgio favorito, scopri la quota del segno 1

Il Belgio ha iniziato l'avventura in Nations League esattamente come aveva chiuso l'ultima edizione del torneo: con una sconfitta, un pesante 4-1 casalingo contro l'Olanda. Il gol di Batshuayi, inutile ai fini del risultato, ha tuttavia permesso ai Diavoli Rossi di portare a 45 la striscia di partite consecutive con almeno un gol segnato.

Curiosità, l'ultima volta a secco per la Polonia risale ad un match di Nations League contro l'Italia: da lì in poi Zielinski e soci sono andati in gol 19 partite di fila.

Per le quote sarà riscatto del Belgio, l'1 vale 1.65 mentre il 2 polacco al 90' sale a 5. Più ridotta la forbice tra Under e Over 2,5, da segnalare che il Belgio ha collezionato il secondo esito in otto delle ultime dieci partite disputate.