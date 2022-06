Portogallo-Repubblica Ceca per le quote è da Over 2,5

Se gioca Cristiano Ronaldo lo show è assicurato. Così è stato in Portogallo-Svizzera : 4-0 per i lusitani con due gol del fenomeno (che a onor del vero poteva farne altrettanti) e tanti saluti agli elvetici. La squadra di Fernando Santos giovedì ospiterà la Repubblica Ceca , a quota 4 in classifica al pari dei portoghesi. Dunque, un signor avversario.

Portogallo-Repubblica Ceca, fai il tuo pronostico

Repubblica Ceca a segno, scopri la quota

Percorso simile per Portogallo e Repubblica Ceca in questa edizione di Nations League. Entrambe hanno pareggiato con la Spagna (2-2 i cechi, 1-1 i lusitani) per poi battere la Svizzera, in scioltezza come detto la banda capeggiata da CR7 mentre la Repubblica Ceca con qualche affanno in più (2-1).

Da registrare il doppio "Goal primo tempo" che Soucek e compagni hanno alle spalle, segno che la squadra è viva e ha preso l'impegno con la massima serietà. Era accaduto anche nell'amichevole di fine marzo giocata contro il Galles: 1-1 lo score di metà gara.

Tutti indizi che lasciano pensare ad un match divertente, valutazione sposata in pieno dai bookie che propongono l'Over 2,5 a 1.75 e l'Under 2,5 a 2. Nell'1X2 finale è nettamente favorito l'undici lusitano anche se la Repubblica Ceca vista in queste ultime esibizioni ha le carte in regola per lasciare il segno all'Estadio Josè Alvalade di Lisbona. Per la cronaca, il "semplice" Segna Gol Ospite Sì" si può trovare a 1.70.