Qualificazione agli Europei Under 21, sfida tra Svezia e Italia

Svezia-Italia è terza contro prima nel gruppo F di qualificazione agli Europei Under 21 . Un match che può essere decisivo per gli Azzurrini , certi del primo posto e quindi di staccare il pass per la fase finale con un successo a Helsingborg .

La situazione di classifica vede l’Italia al comando con 20 punti (6 vittorie e 2 pareggi) conquistati in 8 partite, a 19 c’è l’Irlanda e a 17 la Svezia ma queste due nazionali hanno giocato una partita in più rispetto ai ragazzi di Nicolato. L’Italia finora ha concesso solo 3 reti ai suoi avversari, una delle quali alla Svezia nella partita giocata a Monza col pari beffa di Prica nei minuti finali del match. Svezia che però ha steccato, in casa, l’esame più importante perdendo 0-2 contro i pari età irlandesi. Insomma, con la giusta concentrazione si può portar via da Helsingborg un risultato positivo. La Svezia comunque spingerà al massimo per cercare una vittoria fondamentale nella corsa al prezioso primo posto. Il Goal ci può stare, un altro esito da tenere d’occhio è il Multigol Ospite 1-2.