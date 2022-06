Austria-Francia: quote, pronostico e statistiche

Un punto in due partite non è certo il bottino che Deschamps sognava di avere al termine delle prime due partite di Nations League . I transalpini dopo una striscia di 7 vittorie consecutive hanno perso al debutto nel torneo contro la Danimarca (1-2) e pareggiato con la Croazia per 1-1. Un match deciso dai cambi: azzeccati quelli di Dalic mentre Deschamps avrà avuto modo di rimproverare il subentrato Clauss, protagonista del fallo da rigore che ha portato al pareggio dal dischetto di Kramaric .

Austria-Francia, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Francia a segno nel primo tempo, scopri la quota

Nella logica del turnover, adesso, il ct francese dovrebbe tornare ad affidarsi a pezzi da novanta come Benzema al centro dell’attacco. A Vienna, contro un’Austria che ha annichilito la Croazia al debutto, Griezmann e compagni devono assolutamente vincere per non rischiare di perdere di vista la vetta, occupata dalla lanciatissima Danimarca.

L’Austria ha saputo tener testa a Eriksen e compagni ma quando il pareggio (un buon pareggio) sembrava cosa fatta, ecco il gol decisivo di Stryger Larsen a fissare il punteggio sul 2-1 per gli scandinavi.

Statistiche alla mano quello contro i danesi è stato il sesto match consecutivo caratterizzato dall’Over 2,5 per Arnautovic e compagni.

Per la Francia due Goal di fila e anche due Multigol 2-3 ravvicinati. Non solo, i due match di Nations League giocati dai francesi si sono accesi sempre nella ripresa dopo che al riposo il risultato era stato quello di partenza: 0-0.

Stavolta i “Bleus” proveranno ad accendere la miccia già nella prima frazione ed ecco un primo spunto per i pronostici. Ovvero, la Francia che segna almeno una rete nella prima frazione di gioco. Tale opzione vale una quota pari a 1.82.

Tornando alle scommesse più standard, quindi all’1X2 finale, è il segno 2 francese (a 1.80) che si lascia preferire.