Albania-Israele, statistiche e pronostico

Venerdì 10 giugno alle 20.45 l' Albania di Edy Reja riceve Israele , per entrambe si tratta del secondo impegno nel gruppo 2 della Lega B di Nations League . Un girone orfano come è noto della Russia , estromessa (anche) da questa competizione.

Albania-Israele di Nations League, fai il tuo pronostico

Rendimento in fotocopia, ecco gli esiti consigliati

In questo atipico girone a tre nessuno ha spiccato il volo. Neanche l'Islanda, che ha disputato due gare pareggiando proprio contro Israele (2-2) e Albania (1-1). Chi vince a Tirana quindi vola al comando il solitaria della classifica.

Per entrambe si tratta della quarta partita nel 2022, la vittoria è il risultato che manca all'appello: 2 pareggi e un ko lo score fatto registrare dalle due nazionali. Curiosità statistica, Israele ha alle spalle una striscia di ben 15 Over 1,5 consecutivi e in 12 di questi incontri è uscito l'Over 2,5.

Le quote però ritengono probabile l'Under 2,5 in questo match, a 1.65 contro il 2.10 previsto per tre o più reti totali. Il pronostico? Occhio all'esito Multichance X primo tempo o X finale e, in alternativa, al Multigol casa 1-2.