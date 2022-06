Inghilterra-Italia: quote, pronostico e statistiche

Inghilterra-Italia, fai il tuo pronostico

Inghilterra favorita, scopri le quote

Ovvio che la mente voli alla finale di Euro 2020, vinta ai rigori dagli Azzurri dopo l’1-1 dei 90 regolamentari e dei supplementari. Sempre sull’1-1 si erano chiusi i due precedenti incontri tra le due nazionali, stavolta in amichevole. Equilibrio ai massimi livelli.

Per gli inglesi la sfida vuol dire quindi rivincita, oltre che necessità di risalire dal fondo della classifica ed evitare una indigesta retrocessione in Lega B. L’Italia può far leva su ritrovate convinzioni e su una fluidità di manovra che in parte ricorda quella vista agli Europei. Certo, a Wolverhampton servirà una prova molto accorta anche in difesa, che nelle due precedenti partite ha dimostrato di saper reggere l’urto avversario (bravo anche Donnarumma che, va ricordato, a Euro 2020 è stato nominato Mvp).

In questa sfida le quote sorridono alla nazionale dei Tre Leoni, che in casa non perde addirittura dal 14 ottobre 2020: ko per 1-0 a Londra contro la Danimarca in Nations League. L’1 al 90’ vale 1.75 mentre il 2 azzurro si trova mediamente a quota 5.

L’Italia ha subìto almeno un gol nelle ultime cinque partite: sono 8 in totale, 5 dei quali nei secondi tempi.

L’eventualità che l’Inghilterra vada a segno minimo una, massimo due volte nell’incontro (Multigol Casa 1-2) è in lavagna a 1.50. La stessa opzione, con protagonista invece l’Italia (Multigol Ospite 1-2), fa salire la quota fino a 1.75.