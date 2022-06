Nations League, il pronostico di Ungheria-Germania

Per la Germania sembra essere giunto il momento di mettere la freccia ed effettuare il sorpasso. Dopo le prime due giornate di questa competizione l’undici tedesco occupa il terzo posto del gruppo 3 della Lega A con soli due punti. Timo Werner e compagni dopo aver pareggiato per 1-1 all’esordio contro l’ Italia (al vantaggio azzurro di Lorenzo Pellegrini ha risposto immediatamente Joshua Kimmich ) hanno fatto registrare lo stesso risultato anche contro l’ Inghilterra (il gol di Harry Kane a due minuti dal termine ha reso vano la rete del vantaggio tedesco firmata Jonas Hofmann ).

Fai ora i tuoi pronostici!

I tedeschi partono favoriti, scopri il pronostico

La Nazionale allenata da Hansi Flick ora vorrà conquistare i tre punti sul campo dell’Ungheria per dimostrare a tutti che le sette vittorie consecutive ottenute nelle ultime sette gare valide per le qualificazione al prossimo Mondiale non sono stato il frutto di una serie di fortunati eventi. I “Die Mannschaft” in queste sette partite sono riusciti a realizzare la bellezza di 31 gol contro avversari del calibro di Armenia, Islanda, Romania, Macedonia del Nord e Liechtenstein.

Per le quote sembra quasi scontato il successo della Germania ma l’Ungheria vista nelle prime due gare di questa Nations League ha già dimostrato di potersela giocare con tutti. Adam Nagy e soci hanno prima battuto l’Inghilterra grazie a una rete di Dominik Szoboszlai (1-0) e poi hanno perso di misura sul campo dell’Italia (2-1). L’undici ungherese non parteciperà a Qatar 2022 ma nelle ultime cinque partite disputate nel gruppo I di qualificazione ha alzato bandiera bianca soltanto contro l’Albania (tre vittorie e un pareggio nelle restanti quattro sfide).

Le due Nazionali si sono affrontate l’ultima volta ad Euro 2020, 2-2 il risultato finale. Interessante ancora una volta l’esito Goal al novantesimo, più semplice forse la “combo” che lega l’Under 1,5 Casa all’Over 1,5 Ospite (a 1.85).