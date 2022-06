Norvegia-Svezia: quote, pronostico e statistiche

Nations League , il programma del gruppo 4 della Lega B è giunto alla 4ª giornata. All' Ullevaal stadion una Norvegia ancora imbattuta si appresta a ricevere la Svezia . Nel derby scandinavo le quote sorridono ancora una volta ai norvegesi, la Nazionale allenata da Stale Solbakken ha le carte in regola per ripetersi dopo aver già battuto l'undici gialloblù alla " Friends Arena " di Solna .

Il protagonista indiscusso dell'ultimo confronto tra le due Nazionali è stato senza dubbio Erling Haaland. Il bomber norvegese ha messo la sua firma sul tabellino dei marcatori sia nel primo (al 20') che nel secondo tempo (al 69'), inutile quindi il gol della bandiera svedese siglato da Anthony Elanga poco prima del triplice fischio dell'arbitro.

Osservando le statistiche della partita andata in scena a Solna si nota subito che la Svezia, nonostante la sconfitta, abbia "dominato" sotto alcuni aspetti l'incontro. Isak e compagni hanno mantenuto per il 62% della partita il possesso palla, battuto più corner (10 a 4 per gli svedesi il computo al novantesimo) e ricevuto decisamente più cartellini gialli rispetto al numero di falli commessi. Nei due tempi di gioco ben cinque degli otto falli commessi dalla Nazionale allenata da Janne Andersson sono stati sanzionati con il giallo. Soltanto un ammonito invece nella Norvegia nonostante i dodici interventi decretati fallosi.

Un derby non è mai una partita come le altre quindi è lecito aspettarsi almeno cinque giocatori ammoniti anche in questo incontro. Il match si preannuncia molto equilibrato e potrebbe terminare con un numero di reti compreso tra uno e tre.