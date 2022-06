Nations League, la Slovenia ospita la Serbia

Nations League, nel gruppo 4 della Lega B oltre alla Norvegia (capolista con 7 punti) c'è da tenere sotto osservazione anche la Serbia, Nazionale che dopo aver perso in casa contro l'undici norvegese (1-0) è riuscita sempre a vincere nelle successive due partite disputate. Luka Jovic e compagni hanno prima battuto per 4-1 la Slovenia e poi per 1-0 la Svezia.