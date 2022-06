Svizzera-Portogallo, pronostico favorevole ai lusitani

Allo “ Stade de Genève ” è giunto il momento di assistere alla sfida tra la Svizzera e il Portogallo . La Nazionale allenata da Fernando Santos con il passare delle giornate sta dimostrando a tutti di essere una squadra molto solida in difesa. Cristiano Ronaldo e compagni dopo aver pareggiato all’esordio contro la Spagna per 1-1 hanno mantenuto la propria porta inviolata in entrambi i successi con Svizzera (4-0) e Repubblica Ceca (2-0).

Portoghesi favoriti, scopri il pronostico

Con questi due risultati ora sono sei le sfide ufficiali consecutive terminate dai portoghesi con un numero di reti comprese tra due e quattro. In queste sei gare il Portogallo con 13 reti all’attivo e soltanto 4 al passivo ha fatto registrare la bellezza di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta.

La Svizzera dopo aver conquistato il primo posto del gruppo C (quello dell’Italia) valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale non è più riuscita a vincere, quattro sconfitte e un pareggio nelle successive cinque gare (amichevoli comprese). Con queste statistiche alla mano si può provare la “combo” che lega la doppia chance X2 al Multigol 2-4.