Ungheria-Inghilterra, quota popolare per il segno 1

Nelle ultime 25 partite solo una nazionale (al 90’) è riuscita a mettere sotto gli inglesi. Si tratta dell’ Ungheria di Marco Rossi , nel match inaugurale di questa edizione di Nations League . Molto male fin qui Kane e compagni, proprio il bomber del Tottenham ha segnato l’unico gol su rigore della sua nazionale . L’Ungheria invece ha segnato un gol esatto in ciascuna delle tre partite del gruppo 3 di Nations League e, curiosità , ha centrato lo specchio della porta in 17 occasioni contro le 14 degli inglesi.

A dispetto di quanto fatto registrare finora dalle due squadre, però, le quote ipotizzano un “ritorno alla normalità” con l’Inghilterra vincente a 1.27, il colpo esterno dell’Ungheria è una sorpresa da oltre 11 volte la posta.

In gioco il numero di reti della nazionale di casa, un range compreso tra 2 e 4 (Multigol Casa 2-4) vale 1.57. Da non escludere il vantaggio inglese a metà gara, offerto a 1.75. Sempre nel tentativo di provare una giocata dalla quota discreta è da tenere in considerazione la “combo” 1+Multigol 2-5, in lavagna a 1.65.