Liga Professional, ecco il pronostico di Colon-River Plate

Liga Professional, allo stadio "Brigadier General Estanislao López" scendono in campo i campioni d'argentina. Il River Plate non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato, i "Los Millonarios" dopo le prime due giornate si trovano al ventunesimo posto a causa del doppio pareggio a reti bianche ottenuto contro Defensa Y Justicia e Atletico Tucuman. Questa statistica va in controtendenza con quanto fatto vedere dal River Plate nella passata stagione, miglior attacco con 53 reti realizzate e soltanto 19 subite.