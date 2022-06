Campionato argentino, il pronostico di Platense-Gimnasia La Plata

Fai ora i tuoi pronostici!

Sfida equilibrata, scopri il pronostico

L'incontro in programma allo stadio "Ciudad de Vicente López" di Buenos Aires si preannuncia molto equilibrato. Per le quote ci sono quasi le stesse probabilità di vedere una delle due squadre vincere questo incontro, il segno 1 è proposto mediamente a 2.80 mentre il "2" è in lavagna a 2.45.

Osservando i risultati fatti registrare dal Gimnasia La Plata nelle prime due gare del torneo si nota subito che i "Los Triperos" come il Platense vantano tre gol all'attivo e soltanto uno al passivo. La compagine biancoblù ha prima pareggiato in trasferta contro l'Estudiantes (1-1) e poi ha battuto in casa il Patronato per 2-0. Possibile il terzo Under 2,5 consecutivo da parte del Gimnasia La Plata.