Bohemians-Shelbourne, analisi e pronostico

Bohemians-Shelbourne, fai il tuo pronostico

Precedenti all'insegna del Goal

Bohemians a quota 23 punti contro i 24 dello Shelbourne, squadra promossa in Premier Division. Una matricola che non conosce il segno X da ben 12 turni di fila (6 vittorie e 7 pareggi) mentre il Bohemians ha pareggiato già 8 delle 18 partite giocate.

I padroni di casa si fanno notare anche per il notevole feeling con l'esito Goal, collezionato 13 volte come lo Sligo (che però ha disputato una partita in più). E almeno una rete per parte si è vista anche nei due precedenti stagionali tra le due squadre, terminati 1-1 e 4-1 per il Bohemians.

Il pronostico dunque sorride ai padroni di casa, da provare la combo 1X+Multigol 1-3 o 1-4 a seconda del coefficiente di rischio.