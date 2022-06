Sarpsborg 08-Stromsgodset, pronostico e statistiche

Eliteserien , il programma della decima giornata di campionato ha inizio con il confronto tra il Sarpsborg 08 e lo Stromsgodset . La formazione ospite al momento è quarta in classifica e non ha mai perso nelle precedenti sei partite disputate del torneo mentre i padroni di casa sono settimi con quattro punti in meno del club di Drammen.

Per le quote però il divario in classifica che c'è tra le due squadre in campo non dovrebbe rappresentare un vero e proprio problema per il Sarpsborg 08. L'undici allenato da Lars Bohinen dopo aver perso contro Lillestrom (1-0), Aalesund (2-1) e Molde (2-1) sembra intenzionato concedere il "bis" del 5-0 inflitto al Jerv penultimo della classe. Jerv e Stromsgodset però non sono di certo avversari dello stesso livello, per non correre troppi rischi si può provare il Multigol Casa 1-2.