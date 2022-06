Kristiansund-Bodo Glimt, pronostico sull'1X2 finale

Il decimo turno di Eliteserien , il massimo campionato norvegese , si apre con due gare. Si parte alle 16 con Sarpsborg-Stromsgodset , alle 18 sarà la volta di Kristiansund-Bodo Glimt . Padroni di casa ultimi con un solo punto ottenuto nelle sole 7 gare finora giocate, il Bodo (13 punti e 9 incontri alle spalle) deve riscattare la sconfitta esterna rimediata nell'ultimo turno in casa del Molde .

Il Bodo cerca il primo clean sheet

Classifica alla mano dunque non ci sarebbe storia, tenendo presente anche che l'attuale fanalino di coda del campionato norvegese avrà di fronte la squadra che ha vinto le ultime due edizioni di Eliteserien.

Altrettanto vero che se il Bodo si trova a meno 11 dal Lillestrom capolista qualcosa avrà pur sbagliato finora. Da segnalare a tal proposito che Solbakken e compagni non hanno mai chiuso un match con porta inviolata. Prima o poi la missione clean sheet (magari già in questa sfida) dovrà pur... andare in porto!