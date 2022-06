Eliteserien, il pronostico di Lillestrom-Rosenborg

Indovina il risultato esatto di Lillestrom-Rosenborg e vinci!

Scopri il pronostico della sfida in programma a Lillestrom

Osservando i risultati fatti registrare fin qui dalle due squadre in campo si notano subito diverse cose interessanti. La compagine giallonera è l'unica a non aver ancora mai perso in campionato, con 21 reti realizzate e 7 subite l'undici allenato da Geir Bakke è riuscito a totalizzare 24 punti frutto di sette vittorie e tre pareggi. Focalizzando poi l'attenzione soltanto sulle cinque partite disputate in casa dai gialloneri non si può far altro che notare che il Lillestrom oltre ad aver conquistato sempre i tre punti è riuscito anche a mantenere sempre la propria porta inviolata.

Il Rosenborg in questa prima parte di stagione ha dimostrato di giocare meglio davanti al proprio pubblico (due vittorie e due pareggi), in trasferta i "Troillongan" hanno vinto soltanto una volta facendo registrare poi tre pareggi e una sconfitta nelle restanti quattro sfide esterne.

Per le quote il Lillestrom parte con i favori del pronostico ma non si può escludere in controtendenza l'esito Goal (almeno una rete per parte) al triplice fischio dell'arbitro.