Internacional-Botafogo, le quote sorridono ai padroni di casa

Brasileirao , il programma della 13ª giornata di campionato mette a confronto due squadre separate da sei punti in classifica. Per le quote non sembra esserci partita, l' Internacional parte di gran lunga favorito contro il Botafogo .

Fai ora i tuoi pronostici!

L’Internacional con la vittoria per 2-1 ottenuta sul campo del Goias ha fatto registrare l’undicesimo risultato utile consecutivo. David e soci in casa non hanno ancora mai perso e potrebbero conquistare i tre punti contro un Botafogo che ha perso ben 4 delle precedenti 5 gare. Da provare il segno 1, in alternativa sembra ok anche il Multigol Casa 2-4 al novantesimo.