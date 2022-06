Pronostico Sao Paulo-Palmeiras, il "2" è ritardatario

Sao Paulo-Palmeiras è il match che chiude il 13° turno di Brasileirao . Nell'ultima giornata il Verdao ha calato il poker contro l' Atletico Goianiense segnando i quattro gol nei minuti finali del primo tempo, fatto più unico che raro. Il Sao Paulo di Rogerio Ceni invece ha confermato il suo mal di trasferta perdendo 1-0 in casa del Botafogo .

Sao Paulo-Palmeiras, indovina il risultato del match del Morumbi

Quote equilibrate, scopri il pronostico

Per dirla con uno slogan: "doppio zero" a confronto. Il Sao Paulo con quattro vittorie e un pareggio è imbattuto in casa, Palmeiras mai ko fuori (unica a poter vantare questo primato) con 3 successi e 2 pareggi.

E a questi dati, di per sè molto positivi, va aggiunto anche quello relativo ai (pochi) gol subìti, solo 4 dal Sao Paulo al Morumbi e appena uno dal Verdao lontano dall'Allianz Parque.

Insomma, si preannuncia un derby ad alta tensione e all'insegna dell'equilibrio. Ipotizzando che prima o poi con il Sao Paulo in campo possa iniziare a farsi vedere il segno 2 al 90' si potrebbe provare la giocata Multi chance "2 primo tempo o 2 finale", che chiaramente ha il suo discreto coefficiente di difficoltà.

L'alternativa più soft si può individuare nell'Under 2,5.