Velez-Rosario, per le quote è match da 1

Velez-Rosario, fai il tuo pronostico

Fattore campo ancora protagonista

Non è stato dei migliori l’avvio di campionato del Velez, a caccia della prima vittoria in campionato contro il Rosario.

Meglio fin qui gli ospiti (4 punti) anche se vale il discorso fatto in precedenza: la trasferta è una nota dolente alla luce dello 0-2 incassato dall’Huracan a cavallo delle due partite interne disputate.

Il Velez ha un solo punto all’attivo, ottenuto all’esordio in casa del Patronato (1-1). Poi nulla di fatto in casa col Platense (0-1) e fuori col Racing (0-2).

Per Orellano e compagni questo match può e deve rappresentare un nuovo inizio. La missione, quote alla mano, sembra fattibile. L’1 è offerto a 1.75 mentre il 2 vola alto a 4.60. Difficile però andare spediti sull’1 del Velez, meglio forse ricorrere ad una “combo”: 1X+Under 3,5.