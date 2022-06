Gimnasia-Racing, match per le quote equilibrato

Liga Profesional, indovina il risultato di Gimnasia-Racing

Il segno 2 ancora non si è visto

Siamo ancora alle prime schermaglie ma già vengono alla luce statistiche decisamente interessanti. Entrambe le formazioni hanno collezionato 3 volte ciascuna l’Under 2,5 ma è davvero solo l’antipasto.

I loro match si sono chiusi sempre con due reti esatte al 90’, quindi con la somma gol finale 2 a referto. E non è tutto.

Con Gimnasia e Racing in campo il segno 2 al 90’ non si è mai visto (neanche al riposo a dirla tutta), ciò vuol dire che non hanno perso in casa nè vinto fuori.

Il Gimnasia (cinque punti in classifica) cercherà quindi di far valere il peso del fattore campo contro un Racing (sei punti) che ha perso 0-2 col Godoy Cruz l’unica gara esterna fin qui disputata.

Sarà comunque un match combattuto ed equilibrato, come sembrano suggerire anche le quote. Tira ancora aria di Under 2,5 ma la sensazione è che il Racing possa segnare una o due reti (Multigol Ospite 1-2).